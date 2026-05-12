Albania niente proroghe al protocollo sui migranti con l’Italia si chiude nel 2030 I centri di Meloni & C con la data di scadenza

Il ministro degli Esteri albanese ha annunciato che il protocollo sui migranti tra Italia e Albania, firmato a novembre 2023, non sarà prorogato e scadrà nel 2030. La comunicazione è stata fatta in inglese durante un'intervista a Euractiv, con l’intento di indirizzare il messaggio principalmente a Bruxelles. La decisione riguarda anche i centri di detenzione gestiti dai governi coinvolti, che avranno una data di scadenza.

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Lo dice il ministro degli Esteri albanese Ferit Hoxha all’Euractiv, e lo dice in inglese perché il messaggio è diretto a Bruxelles più che a Roma: i l protocollo sui migranti firmato tra Italia e Albania da Edi Rama con Giorgia Meloni il 6 novembre 2023 si chiude nel 2030 senza proroghe. «Non ci sarà alcuna estensione perché saremo membri dell’Unione europea», ha detto Hoxha. L’accordo dura cinque anni e a quella data Tirana punta a essere seduta al tavolo del Consiglio. Una volta dentro, i centri di Gjadër e Shëngjin smettono di essere territorio extraterritoriale: diventano suolo comunitario. Un Cpr italiano dentro l’Unione, su concessione di un altro Stato membro, sarebbe una contraddizione, è il senso del ragionamento.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Albania, niente proroghe al protocollo sui migranti con l’Italia, si chiude nel 2030. I centri di Meloni & C. con la data di scadenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meloni e Rama sui centri migranti in Albania - Agorà 14/11/2025 Notizie correlate Centri per migranti, l’Albania verso il no al rinnovo dell’accordo con l’Italia oltre il 2030Roma, 12 maggio 2025 – L’Albania non estenderà oltre il 2030 l’accordo sui migranti siglato il 6 novembre 2023 tra Roma e Tirana, uno dei pilastri... Rama blinda l’accordo con l’Italia: “Centri migranti in Albania? Concessione esclusiva a Meloni”“Dopo la decisione sulla legittimità” dei centri in Albania “sono arrivate richieste anche da altri Paesi europei.