Albania niente proroghe al protocollo sui migranti con l’Italia si chiude nel 2030 I centri di Meloni & C con la data di scadenza
Il ministro degli Esteri albanese ha annunciato che il protocollo sui migranti tra Italia e Albania, firmato a novembre 2023, non sarà prorogato e scadrà nel 2030. La comunicazione è stata fatta in inglese durante un'intervista a Euractiv, con l’intento di indirizzare il messaggio principalmente a Bruxelles. La decisione riguarda anche i centri di detenzione gestiti dai governi coinvolti, che avranno una data di scadenza.
Lo dice il ministro degli Esteri albanese Ferit Hoxha all’Euractiv, e lo dice in inglese perché il messaggio è diretto a Bruxelles più che a Roma: i l protocollo sui migranti firmato tra Italia e Albania da Edi Rama con Giorgia Meloni il 6 novembre 2023 si chiude nel 2030 senza proroghe. «Non ci sarà alcuna estensione perché saremo membri dell’Unione europea», ha detto Hoxha. L’accordo dura cinque anni e a quella data Tirana punta a essere seduta al tavolo del Consiglio. Una volta dentro, i centri di Gjadër e Shëngjin smettono di essere territorio extraterritoriale: diventano suolo comunitario. Un Cpr italiano dentro l’Unione, su concessione di un altro Stato membro, sarebbe una contraddizione, è il senso del ragionamento.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Meloni e Rama sui centri migranti in Albania - Agorà 14/11/2025
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