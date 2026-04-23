Migranti Meloni | Ok Corte Ue su centri in Albania? Persi due anni ora avanti così
Il governo ha commentato la decisione della Corte di giustizia europea riguardo ai centri di accoglienza in Albania, affermando di aver perso due anni e di essere ora pronto a procedere con le nuove disposizioni. L’avvocato generale della Corte ha reso nota la posizione ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione o sulle implicazioni per la gestione dei migranti. La questione riguarda le norme comunitarie e le responsabilità degli Stati membri in materia di accoglienza.
Questa è la posizione ufficiale espressa dall'avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione Europea, emersa nel parere non vincolante che anticipa la futura decisione dei giudici di Lussemburgo A patto che idiritti deimigrantisianopienamente garantiti, ilprotocollo tra Italia e Albaniarisulta compatibile con lenorme dell’Unione Europeain materia di rimpatrio e asilo. È questa la posizione espressa dall’avvocato generale della Corte di giustizia dell’UE,Nicholas Emiliou, nel suo parere non vincolante che anticipa la sentenza definitiva dei giudici di Lussemburgo. Insomma, l’accordo tra Roma e Tirana che ha istituito i chiacchierati centri in Albania sarebbe “compatibile” con le norme Ue eGiorgia Meloniesulta per il parere della Corte.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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