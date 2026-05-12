Un recente aggiornamento tecnico di Instagram ha causato un calo improvviso dei follower di Chiara Ferragni, portando alla luce dubbi sulla validità degli account che la seguono. La piattaforma ha rimosso numerosi account considerati falsi o inattivi, provocando un improvviso decremento numerico nel suo contatore. La notizia ha suscitato discussioni tra gli utenti e gli esperti sulla reale quantità di follower autentici di influencer e celebrità sui social media.

Un semplice aggiornamento tecnico di Instagram ha provocato un vero terremoto nel mondo dei social. Nella notte tra l’8 e il 9 maggio, infatti, la piattaforma ha eliminato migliaia di profili considerati falsi, inattivi o riconducibili a bot automatici, modificando improvvisamente i numeri di moltissimi personaggi famosi. Alcuni vip hanno registrato perdite minime, altri invece – come Chiara Ferragni – hanno visto sparire centinaia di migliaia di follower nel giro di poche ore, alimentando inevitabilmente dubbi e discussioni sul reale peso delle loro community online. Che disastro per Chiara Ferragni: ecco quanti follower ha perso. Tra i nomi che hanno subito il contraccolpo più evidente c’è sicuramente Chiara Ferragni.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Che disastro per Chiara Ferragni: i suoi follower sono veri? Instagram toglie gli account finti e lei crolla!

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