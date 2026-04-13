Messaggi ingannevoli ma i follower non sono seguaci di un santone | ecco perché Chiara Ferragni è stata prosciolta
Un procedimento legale ha portato alla proscioglimento di Chiara Ferragni in merito a messaggi considerati ingannevoli. La decisione è stata presa perché, se fosse stata confermata l’accusa di aggravante, il giudice avrebbe adottato un’altra posizione. I commenti sui social della influencer non sono stati ritenuti sufficienti a configurare responsabilità penale. La sentenza definitiva ha chiarito la mancanza di elementi per una condanna.
Se fosse stata ritenuta fondata la “tesi di sussistenza dell'aggravante” il giudice “avrebbe assunto” la decisione “di responsabilità”. Ma essendo stata esclusa la minorata difesa “l’accertamento di sussistenza dei reati contestati non solo non è imposto al giudice, ma non può essere oggetto del.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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