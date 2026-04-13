Messaggi ingannevoli ma i follower non sono seguaci di un santone | ecco perché Chiara Ferragni è stata prosciolta

Un procedimento legale ha portato alla proscioglimento di Chiara Ferragni in merito a messaggi considerati ingannevoli. La decisione è stata presa perché, se fosse stata confermata l’accusa di aggravante, il giudice avrebbe adottato un’altra posizione. I commenti sui social della influencer non sono stati ritenuti sufficienti a configurare responsabilità penale. La sentenza definitiva ha chiarito la mancanza di elementi per una condanna.