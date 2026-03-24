Elena Sofia Ricci | una vita da attrice ospite al Bif&st 2026

L’attrice Elena Sofia Ricci, che oggi verrà insignita del Premio Bif&st Arte del cinema, questa mattina è stata protagonista di un incontro con il pubblico moderato da Angela Prudenzi al Teatro Petruzzelli. L’incontro è stato anticipato dalla proiezione de La farfalla impazzita, diretto da Kiko Rosati, prodotto da 11 Marzo Film in collaborazione con Rai Fiction. “Trovo che La farfalla impazzita sia un’opera necessaria”, ha esordito l’attrice, “Si parla di una tragedia, quella dell’Olocausto e delle Fosse Ardeatine, che ha colpito tutti indistintamente, una catastrofe dalla quale sembra che l’uomo non abbia imparato nulla visto che la sta replicando. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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Tutto quello che riguarda Elena Sofia Ricci

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