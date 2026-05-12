Negli ultimi anni, le bevande senza alcol sono diventate sempre più presenti nelle vendite e nelle occasioni di consumo quotidiano. Dalle bottiglie disponibili nei supermercati ai cocktail serviti nei locali, si nota una crescente diffusione di opzioni come le varianti dealcolate, analcoliche e alcohol free. Questa tendenza riguarda anche eventi come matrimoni e feste, dove le persone cercano alternative alle tradizionali bevande alcoliche.

Negli scaffali della grande distribuzione, nelle carte dei wine bar, perfino nei brindisi dei matrimoni, le bottiglie senza alcol stanno smettendo di essere una curiosità. Crescono in visibilità, aumentano in numero, entrano nei discorsi di chi produce vino e di chi lo serve. Ma insieme ai prodotti cresce anche la confusione. Dealcolato, analcolico, zero alcol, alcohol free, low alcohol. Termini usati spesso come equivalenti, anche quando equivalenti non sono. La distinzione parte dalla tecnica, ma finisce per toccare cultura, diritto e mercato. Quando si parla di vino dealcolato si parla, innanzitutto, di vino. Cioè di un prodotto ottenuto...🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Che differenza c’è tra dealcolato, analcolico e alcohol free

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