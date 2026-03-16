Narni Comune Plastic Free | Avanti così capaci di fare davvero la differenza

Il Comune di Narni ha ricevuto per il secondo anno consecutivo a Roma il riconoscimento “La Tartaruga” di Plastic Free, un premio che valuta gli sforzi per ridurre l’uso di plastica monouso. La premiazione si è svolta in una cerimonia ufficiale, alla quale hanno partecipato rappresentanti dell’amministrazione comunale e di associazioni ambientaliste. La consegna del riconoscimento conferma l’impegno dell’ente nella lotta contro la plastica.

L’amministrazione comunale riceve per il secondo anno consecutivo la “Tartaruga”, il riconoscimento assegnato dalla organizzazione impegnata nel contrasto all’inquinamento da plastica Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Narni ha ricevuto a Roma “La Tartaruga” di Plastic Free. Sono stati in tutto 141 i Comuni italiani premiati con il riconoscimento “Comune Plastic Free”. Il premio è promosso da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto all’inquinamento da plastica. “Abbiamo ritirato con grande orgoglio il riconoscimento assegnato dall’associazione Plastic Free ai Comuni virtuosi d’Italia... 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Castiglione, Corciano e Narni ’Plastic Free 2026’PERUGIA Sono tre i Comuni umbri (su 141 in Italia) premiati a Roma con il riconoscimento “Comune Plastic Free“, il premio promosso da Plastic Free... Leggi anche: Trasimeno plastic free. Riconoscimento a Corciano. Castiglione del Lago e Narni Contenuti e approfondimenti su Narni Comune Temi più discussi: Premiati a Roma i tre Comuni Plastic Free dell'Umbria: riconoscimenti a Castiglione del Lago, Corciano e Narni; Castiglione, Corciano e Narni ’Plastic Free 2026’; Comuni Plastic Free 2026: tre città umbre premiate a Roma per la lotta all’inquinamento da plastica; Premiati a Roma i tre i Comuni Plastic Free dell'Umbria. Castiglione, Corciano e Narni ’Plastic Free 2026’I tre comuni umbri (su 141 italiani) premiati nella cerimonia nazionale a Roma per la lotta contro l’abbandono dei rifiuti e la gestione virtuosa del territorio . lanazione.it Premiati a Roma i tre i Comuni Plastic Free dell'UmbriaSono tre in Umbria i Comuni (141 in Italia) premiati a Roma con il riconoscimento Comune Plastic Free, il premio promosso da Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 n ... ansa.it AM Terni Television. . Il Comune di Narni lancia la "Consulta dello Sport" - facebook.com facebook