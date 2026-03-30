Durante il Gran Premio di Suzuka sono emerse diverse curiosità, tra cui il comportamento infuriato di Verstappen, la notizia della nascita del figlio di Alonso e un episodio controverso riguardante una bandiera gialla. Tra i protagonisti della gara sono stati ricordati anche Hamilton, soprannominato “samurai”, e Kimi Räikkönen, noto per essere rimasto analcolico. Questi dettagli sono passati inosservati durante la corsa.

Prima di arrivare a Suzuka per il GP del Giappone, Lewis Hamilton ha impugnato la katana allenandosi con Tetsuro Shimaguchi, che ha curato tutte le coreografie dei combattimenti con la spada nel film “Kill Bill” di Quentin Tarantino. Sui social il sette volte iridato ha raccontato con entusiasmo l’esperienza: “Mi ha riportato indietro nel tempo, ricordandomi di quando praticavo karate da bambino. Avevo iniziato a prendere lezioni per gestire i bulli a scuola, ma mi ha insegnato molto più che a difendermi: mi ha trasmesso disciplina, rispetto e umiltà”. Il weekend di Suzuka si è aperto tra le polemiche, con Max Verstappen che ha cacciato dalla conferenza stampa un giornalista del Guardian. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Hamilton samurai a Kimi analcolico: 5 cose che vi sono sfuggite del GP in Giappone

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