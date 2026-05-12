‘Che cos’è questo golpe Pasolini nell’Italia delle stragi e del ricatto politico’ presentazione del libro di Speranzoni

Da ferraratoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 14 (ore 17.30), presso la libreria Libraccio di Ferrara, Andrea Speranzoni presenta ‘Che cos’è questo golpe. Pasolini nell’Italia delle stragi e del ricatto politico’. A dialogare con l’autore sarà Paolo Veronesi, Ordinario di Diritto costituzionale Unife.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Che cos'è questo golpe, Pasolini nell'Italia delle stragiANDREA SPERANZONI, CHE COS'E' QUESTO GOLPE, (Castelvecchi editore, 250 pagine, 20 euro). Un coraggioso atto d'accusa contro i poteri occulti che agivano nell'ombra, dentro e fuori le istituzioni della ... ansa.it

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