Nell' aula consiliare la presentazione del libro Il cavaliere di maggio
Sabato 18 aprile alle 18:00 si terrà nella sala consiliare del Comune di Caiazzo la presentazione della seconda edizione del libro “Il cavaliere di maggio” scritto da Mario Puorto e pubblicato da Fioridizucca Edizioni nel 2026. L’evento prevede l’esposizione dell’opera e un momento di discussione con i partecipanti. La presentazione si svolgerà in presenza nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
Sabato 18 aprile, alle ore 18.00, nell’Aula Consiliare del Comune di Caiazzo, la seconda edizione de “Il cavaliere di maggio” di Mario Puorto (Fioridizucca Edizioni, 2026). La presentazione inaugura il progetto di ricerca “1946-2026. Dalle macerie alla libertà”, dedicato alla transizione dalla.🔗 Leggi su Casertanews.it
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