Recentemente sono emersi vari spunti per comprendere i problemi legati all’uso di device come tablet e smartphone, specie nei salotti di casa. Le evidenze scientifiche evidenziano i rischi di un uso precoce di questi strumenti sui bambini, ma spesso mancano alternative concrete da proporre ai genitori. La discussione si concentra quindi su quanto sia possibile mantenere gli schermi accesi e quali opzioni alternative siano disponibili.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Anche le famiglie consapevoli dei danni di tablet e smartphone spesso si trovano nella difficoltà di proporre altro ai loro bambini, ovvero qualcosa che "funzioni" altrettanto bene. Il primo consiglio delle esperte è di. cambiare senso, dalla vista all'udito: dalla visione compulsiva all'ascolto "attivante". Ma i suggerimenti sono tantissimi Ci sono le evidenze scientifiche ma spesso ci mancano le alternative. Sappiamo ormai benissimo che l’uso precoce di tablet e smartphone è dannoso per i nostri figli ma spesso ci troviamo, come genitori, senza granché da proporre al loro posto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una carrellata di spunti: per capire che cosa esattamente non va nei device, in che misura gli schermi possono essere accesi nei nostri salotti e quali sono queste famigerate alternative

Leggi anche: Gli esosomi sono “messaggeri biologici” che spopolano nei trattamenti di medicina estetica rigeneranti hi-tech. A cosa servono e quali sono i benefici

Arianna Porcelli Safonov: «Il mobbing che ho subito da ragazza mi ha fatto capire che le mie capacità non possono essere definite dalla simpatia che un capo prova per me. Congelare gli ovuli? Meglio i neuroni»La comica e attrice a 43 anni rivendica il diritto ad arrabbiarsi («Quando si tappa il lavandino non ci soffiamo dentro le bolle di sapone ma ci...

Contenuti e approfondimenti su Una carrellata di spunti per capire che...

Temi più discussi: Attività di matematica all’aperto: idee per la primavera a scuola; Il meglio del peggio della prima serata di Sanremo – PARTE II; Verso ICONIC – La grande festa diocesana degli adolescenti; Cosa fare nella Bassa bergamasca nel weekend: gli eventi dal 27 febbraio al 1°marzo 2026.

Auguri Buon NataleImmagini auguri buon Natale 2025: le più belle foto, i disegni e le GIF da inviare oggi, 25 dicembre, su ... Una carrellata di auguri buon Natale 2025 per l ... ilsussidiario.net

Auguri buon Natale 2025/ Frasi poetiche e immagini per i vostri messaggi su WhatsAppUna nuova carrellata di spunti per i vostri auguri buon Natale 2025: qualche immagine colorata e le più belle poesie a tema A soli (anche se sono ancora troppi!) 22 giorni di distanza dalla festa più ... ilsussidiario.net

SERIE C Iniziamo la carrellata di risultati del weekend appena passato con l’importantissima vittoria della nostra Serie C a Manerbio. Coach Benetti: “Avevamo preparato la gara sapendo che sarebbe stata difficile e molto fisica, per gran parte della - facebook.com facebook