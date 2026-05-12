?Charlotte FC contro New York City FC | Smith afferma che il sostituto di Westwood dovrà farsi avanti

Un episodio di calcio tra Charlotte FC e New York City FC ha attirato l’attenzione dopo alcune dichiarazioni di un dirigente. Il rappresentante del club ha affermato che il giocatore che prenderà il posto di Westwood dovrà dimostrare le proprie capacità in vista delle prossime partite. È stato pubblicato un articolo su un sito inglese che riporta questi dettagli, rivolgendosi a chi non è molto familiare con la lingua inglese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’allenatore del Charlotte FC Dean Smith riconosce che chiunque sostituirà la squalificata Ashley Westwood per l’incontro di mercoledì con il New York City avrà un grande ruolo da riempire. Westwood salterà la partita infrasettimanale di Charlotte dopo aver ricevuto il suo quinto cartellino giallo della stagione MLS, durante il pareggio per 2-2 di sabato contro l’FC Cincinnati. Il Crown è ora senza vittorie da quattro partite, avendo perso tre di fila prima della partita di Cincinnati, e a Westwood sarà senza il suo capitano e un giocatore che ha iniziato 11 delle 12 partite e ha giocato 1.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - ?Charlotte FC contro New York City FC: Smith afferma che il sostituto di Westwood dovrà farsi avanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LA Galaxy contro Charlotte FC: Vanney difende i giocatori in un programma fitto di appuntamentiGreg Vanney ha difeso i suoi giocatori dopo tre pareggi consecutivi mentre l’inizio di stagione dei LA Galaxy continua al Charlotte FC. New York Red Bulls contro FC Dallas: Bradley riconosce la debolezza nella difesa dei calci piazzatiNotizia fresca giunta in redazione: L’allenatore dei New York Red Bulls Michael Bradley ha ammesso che la sua squadra deve migliorare la difesa sui... Argomenti più discussi: Charlotte - New York City: statistiche e dati partita; Charlotte FC - FC Cincinnati | pronostico & migliori quote | 09.05.2026; D.C. United - Chicago Fire | pronostico & migliori quote | 13.05.2026; FC Dallas - Real Salt Lake | pronostico & migliori quote | 10.05.2026.