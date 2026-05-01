L’allenatore dei New York Red Bulls ha dichiarato che la squadra deve lavorare sulla difesa sui calci piazzati durante tutta la stagione 2026. La squadra si prepara ad affrontare l’incontro contro il FC Dallas, con attenzione particolare a questa problematica difensiva. La partita si svolgerà tra le sfide della stagione regolare della Major League Soccer. La squadra cerca di migliorare le proprie prestazioni in vista delle prossime partite.

Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore dei New York Red Bulls Michael Bradley ha ammesso che la sua squadra deve migliorare la difesa sui calci piazzati per tutta la stagione 2026. I Red Bull sono stati eliminati dalla US Open Cup dai rivali del New York City FC durante la settimana, subendo tre gol su calcio d’angolo nella sconfitta casalinga per 3-1. La squadra di Bradley è ora senza vittorie nelle ultime quattro partite in tutte le competizioni, così come non è riuscita a vincere nemmeno le ultime quattro partite della MLS (P2 S2). Il NYRB è 11esimo nella Eastern Conference e sabato affronterà l’FC Dallas nella prossima partita di campionato.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - New York Red Bulls contro FC Dallas: Bradley riconosce la debolezza nella difesa dei calci piazzati

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