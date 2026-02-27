LA Galaxy contro Charlotte FC | Vanney difende i giocatori in un programma fitto di appuntamenti

La sfida tra LA Galaxy e Charlotte FC ha portato a un confronto acceso tra le squadre, con il tecnico dei Galaxy che si è schierato a difesa dei propri giocatori, evidenziando la loro determinazione nonostante i risultati. La partita si è svolta in un clima teso, con entrambe le formazioni che hanno dato il massimo sul campo e mantenuto alta la tensione fino al fischio finale.

Greg Vanney ha difeso i suoi giocatori dopo tre pareggi consecutivi mentre l’inizio di stagione dei LA Galaxy continua al Charlotte FC. Mercoledì il Galaxy ha pareggiato 0-0 in casa contro il San Miguelito e si è qualificato agli ottavi di finale della Coppa dei Campioni Concacaf. Ciò ha fatto seguito al pareggio per 1-1 in trasferta della scorsa settimana e al pareggio interno per 1-1 contro il New York City FC per dare il via alla stagione MLS 2026. Dopo tre partite in una settimana e quattro partite in 10 giorni, Vanney afferma che è comprensibile che la sua squadra sia stata finora sotto la media. “Sono contento per i ragazzi”, ha detto dopo lo stallo con Miguelito. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - LA Galaxy contro Charlotte FC: Vanney difende i giocatori in un programma fitto di appuntamenti Natale, al Bioparco di Roma fitto calendario di appuntamenti dedicati alle famiglie(Adnkronos) – Durante le festività natalizie il Bioparco di Roma propone un fitto calendario di appuntamenti dedicati alle famiglie. Luca Porro: “Programma troppo fitto, la Superlega perde importanza. Chi va in Nazionale non stacca mai”Luca Porro, schiacciatore di Modena è stato uno degli ospiti dell’ultima puntata di Volley Night, trasmissione che va in onda sul canale Youtube di... Argomenti discussi: Waymo inizierà i test a Chicago e Charlotte; San Diego FC - St. Louis City SC Pronostico e confronto quote 02.03.2026.