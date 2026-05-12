Negli ultimi giorni, un influencer digitale siciliano ha attirato l’attenzione sui social con una diretta in cui ha annunciato il nuovo arresto del marito, suscitando molte reazioni tra gli utenti. La figura, conosciuta come Chantalle, ha pubblicato diversi contenuti su TikTok e Facebook, riscuotendo un grande seguito tra chi si interessa di questioni personali e di commenti ironici o polemici. La sua presenza online ha generato discussioni e curiosità tra gli utenti delle piattaforme social.

Chi è Chantalle. «Hanno carcerato nuovamente mio marito. Ora vi cuntu ‘u fattu». È iniziata così una delle dirette più virali di Chantalle, il personaggio social che nelle ultime settimane ha invaso TikTok e Facebook conquistando migliaia di utenti tra curiosità, ironia e polemiche. Capelli impeccabili, abiti griffati, arredamenti lussuosi, parenti coinvolti nella criminalità, figli ossessionati dai marchi e un marcato accento catanese: Chantalle si presenta come una donna siciliana originaria di Siracusa ma residente da anni a Catania. I suoi contenuti su Instagram, costruiti come piccole fiction tra litigi familiari, drammi quotidiani e racconti sopra le righe, hanno superato il milione di visualizzazioni e raccolto oltre 50mila follower.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Chantalle? Deve dare fastidio’: perché l’influencer IA siciliana sta facendo discutere

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