Champions League calcio a 5 | il Comune stima 1,2 milioni di indotto

Il Comune ha stimato un indotto di 1,2 milioni di euro per la Champions League di calcio a 5, ma sorgono domande sulla differenza tra le stime e i dati reali. La squadra locale Vuelle è stata allontanata dalla propria piazza, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle motivazioni. La manifestazione ha attirato visitatori e coinvolto attività commerciali, ma restano dubbi sulla correttezza delle cifre pubblicate.

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