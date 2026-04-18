Gamec il Comune stima oltre 5,2 milioni di danni dopo lo stop al cantiere

Il Comune di Bergamo ha annunciato di aver risolto il contratto con l’impresa incaricata dei lavori presso il Gamec. La decisione è stata presa dopo che si sono verificati dei ritardi e problemi nel cantiere, che hanno portato a uno stop ai lavori. Secondo le stime dell’amministrazione, i danni totali arrivano a oltre 5,2 milioni di euro e comprendono costi diretti, mancati introiti, ritardi e danni all’immagine.

COMUNE DI BERGAMO. Risolto il contratto con l’impresa: Palazzo Frizzoni quantifica le perdite tra costi diretti, ritardi, mancati introiti e danno d’immagine. Il Comune di Bergamo ha stimato in 5.253.106,77 euro l’ammontare complessivo dei danni derivanti dall’inadempimento dell’appaltatore che ha portato alla risoluzione contrattuale relativa al cantiere per la nuova sede della Gamec, sia per poter escutere la relativa polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dell’impegno contrattuale che l’impresa appaltatrice si era assunta, sia per non riconoscere di conseguenza il pagamento dell’ultimo stato di avanzamento lavori nei confronti della stessa Impresa Manelli.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Gamec, il Comune stima oltre 5,2 milioni di danni dopo lo stop al cantiere Notizie correlate Leggi anche: GAMeC, quantificati i danni a seguito della risoluzione contrattuale: il Comune chiede oltre 5 milioni alla Manelli Nuova Gamec, il consorzio Cme accetta di subentrare alla Manelli. Il Comune torna nel cantiereL’associazione di imprese del Modenese si era classificata al secondo posto nella gara pubblica del 2023. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Gamec, il Comune stima oltre 5,2 milioni di danni dopo lo stop al cantiere. GAMeC, quantificati i danni a seguito della risoluzione contrattuale: il Comune chiede oltre 5 milioni alla ManelliLa stima tiene conto delle conseguenze dirette e indirette generate dall’interruzione del rapporto contrattuale per fatto imputabile all’appaltatore e dal conseguente rallentamento dei lavori di reali ... bergamonews.it Nuova Gamec pronta a luglio 2027, lavori da maggio: Tempi serrati, dovremo ricucire quanto lasciatoSalvo, in extremis, il finanziamento Pnrr per la Gamec a Bergamo. La Edilco di Martinengo entra in cantiere lunedì 20 aprile ... bergamonews.it