Dissesto idrogeologico | il Comune stima interventi per 110 milioni di euro e scrive alla Regione

Il Comune di Genova ha stimato interventi per 110 milioni di euro per il dissesto idrogeologico e ha scritto alla Regione Liguria. La sindaca, insieme all’assessore ai Lavori pubblici, ha inviato una lettera ai rappresentanti regionali, fornendo un quadro dettagliato delle necessità di intervento e delle risorse richieste. La comunicazione riguarda la richiesta di finanziamenti e l’aggiornamento sui lavori di prevenzione e tutela del territorio.

La sindaca di Genova Silvia Salis e l'assessore a Lavori pubblici, Manutenzioni e Protezione Civile Massimo Ferrante hanno inviato una lettera al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e all'assessore regionale a Difesa suolo e Protezione Civile Giacomo Giampedrone con un quadro delle.