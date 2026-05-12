Chalmers | il bilancio risponderà al malcontento verso la destra

Il governo ha annunciato un nuovo bilancio che mira a rispondere alle critiche di chi è insoddisfatto delle politiche di destra. Tra le misure previste, ci sono nuove tasse sul negative gearing, un’area che potrebbe incidere sul mercato immobiliare. Le riforme sono state adottate per contrastare le proposte dei partiti populisti, ma resta da vedere chi sarà colpito dagli effetti di queste decisioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come influenzeranno le nuove tasse sul negative gearing il mercato immobiliare?. Chi pagherà il prezzo delle riforme contro i partiti populisti?. Perché il successo di One Nation mette in crisi il governo?. Quali misure proteggeranno i piccoli risparmiatori dai grandi investitori immobiliari?.? In Breve David Farley di One Nation ottiene quasi il 40% dei voti primari a Farrer.. Le forze liberali e nazionali registrano una quota complessiva ridotta al 22%.. Cassandra Goldie di Acoss avverte l'insufficienza dei tagli fiscali per i più poveri.. Tim Wilson dell'opposizione critica le riforme per i giovani acquirenti di case..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chalmers: il bilancio risponderà al malcontento verso la destra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Destra o più destra, in Perù Fujimori e Aliaga verso il ballottaggioSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Stanziati 220 mila euro per via Rubicone destra, il consiglio comunale approva la variazione di bilancioA Savignano l'aministrazione comunale stanzia 220 mila euro per la riqualificazione di via Rubicone Destra.