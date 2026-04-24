Stanziati 220 mila euro per via Rubicone destra il consiglio comunale approva la variazione di bilancio

Il consiglio comunale di Savignano ha approvato una variazione di bilancio che prevede lo stanziamento di 220 mila euro destinati ai lavori di riqualificazione di via Rubicone Destra. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l'intervento sulla strada nel quartiere. La cifra sarà utilizzata per migliorare le condizioni della strada e potenziare i servizi nel settore.

A Savignano l'aministrazione comunale stanzia 220 mila euro per la riqualificazione di via Rubicone Destra. Nella seduta di ieri, giovedì 23 aprile, il consiglio comunale ha approvato una variazione di bilancio che comprende, fra le altre voci, quella necessaria per i lavori da tempo attesi dai.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Il consiglio comunale approva la variazione al bilancio di previsione ed altre delibereIl Consiglio comunale di Catania, presieduto da Sebastiano Anastasi, si è riunito nella seduta di ieri sera dopo la sospensione dei lavori avvenuta... L'ultima variazione di bilancio divide il consiglio comunale: dove vanno i soldi dei lecchesiCon 18 voti favorevoli e 11 contrari il consiglio comunale di Lecco ha approvato lunedì sera la variazione al bilancio di previsione 2026-2028,...