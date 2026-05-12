Cesena-Juventus U20 0-1 | Corigliano decisivo Radu salva nel recupero

La Juventus Under 20 ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la squadra di Cesena nel match disputato in Emilia. La rete decisiva è arrivata grazie a Corigliano, mentre Radu ha parato un tiro nel recupero. La partita si è svolta in un contesto di grande equilibrio e si è conclusa con i tre punti per i bianconeri dopo una gara combattuta fino alla fine.

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La Juventus U20 torna dalla trasferta in Emilia con tre punti importantissimi al termine di una partita complicata, equilibrata e decisa, ancora una volta, negli ultimi minuti. Sul campo del Cesena, la squadra di Simone Padoin trova la vittoria per 0-1 grazie alla rete del classe 2009, Thomas Corigliano, al suo primo gol nel campionato Primavera. Un successo importante soprattutto per il morale dei bianconeri, che ritrovano la vittoria dopo un mese in cui non erano mai andati oltre il pareggio in campionato. Un match per lunghi tratti bloccato, con poche occasioni e tanti duelli in centrocampo, ma che si è improvvisamente acceso nel quarto d’ora conclusivo regalando emozioni fino all’ultimo secondo di gara.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Cesena-Juventus U20 0-1: Corigliano decisivo, Radu salva nel recupero ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pagelle Cesena Juve Primavera: Radu da urlo, Corigliano entra e graffia – VOTIMeret Juve l’ultimissima idea per la porta del futuro: ma per la Vecchia Signora sarebbe un affare? Cosa dicono i numeri Arthur Juventus, ci risiamo:... U20, Lazio-Juventus 2-2: beffa nel finale per i bianconeriLa Juventus Under 20 torna dalla trasferta laziale con un pareggio che lascia molto rammarico per la squadra di Mister Padoin. Argomenti più discussi: U20 | Cesena-Juventus | La partita; Tabellino partita Cesena U20 vs Juventus U20; Juve Primavera, vittoria a Cesena con Corigliano. Nel finale succede di tutto: due rigori sbagliati; U20 | Cesena-Juventus | Il tabellino. RT @JuveGiovanili: Goollllllllllllll Il primo gol di Thomas Corigliano con l'Under 20 Cesena U20 0-(1) Juventus U20 x.com Cesena-Juventus U20 0-1, finale: basta il gol di Corigliano31' – Occasione Cesena: Galvagno chiede un rigore per un presunto fallo in area bianconera. 15' – Fase di studio del match: le due squadre fanno girare il pallone senza colpire. 7' – Cesena in avanti: ... tuttojuve.com