U20 Lazio-Juventus 2-2 | beffa nel finale per i bianconeri

La partita tra Lazio e Juventus Under 20 termina 2-2, con un gol nel finale che mette fine alla speranza dei bianconeri di vincere. La squadra di Mister Padoin aveva segnato due volte, ma i padroni di casa hanno risposto con una rete negli ultimi minuti. La gara si è conclusa con un pareggio che lascia delusione tra i giocatori della Juventus.

La Juventus Under 20 torna dalla trasferta laziale con un pareggio che lascia molto rammarico per la squadra di Mister Padoin. I bianconeri sono stati protagonisti di un primo tempo praticamente perfetto, chiudendo la prima frazione avanti di due reti grazie ai gol di Tiozzo e Durmisi. Nella ripresa, però, i biancocelesti riescono a rimontare la partita con le reti di Canali e Sulejmani, quest’ultimo a segno su un calcio di rigore nei secondi finali, fissando il punteggio definitivo sul 2-2. Primo tempo: Juventus subito padrona. L’inizio del match della squadra di mister Padoin è da subito molto intenso. Dopo meno di due minuti i bianconeri sono già in vantaggio: Leone sfonda sulla fascia e serve Durmisi, bravo a rifinire per Tiozzo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - U20, Lazio-Juventus 2-2: beffa nel finale per i bianconeri Articoli correlati Juventus-Lazio 2-2: McKennie e Kalulu ribaltano il match nel finale, pareggio prezioso per i bianconeri in classifica.La Juventus ha strappato un pareggio per 2-2 contro la Lazio, in una partita giocata all’Allianz Stadium di Torino l’8 febbraio 2026. U20 Juventus-Genoa 3-0: bianconeri dominanti, decidono Durmisi, Merola e MonteroLa Juventus di mister Padoin conquista una vittoria importantissima contro il Genoa, dopo tre risultati negativi consecutivi, imponendosi 3-0 al... Tutti gli aggiornamenti su U20 Lazio Juventus 2 2 beffa nel finale... Temi più discussi: U20 | Lazio-Juventus | La partita; Primavera 1 | Lazio-Juventus 2-2; Juve Primavera contro la Lazio: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming; U20 | Lazio-Juventus | Il tabellino. Lazio-Juventus U20 2-2, finale: Sulejmani pareggia dal dischetto, espulso Vallana51' – Finisce il match: 2-2 il finale tra Lazio e Juventus. 45' – Sono 6' di recupero. 45' – Rete Lazio: dal dischetto Sulejmani ... tuttojuve.com Lazio-Juventus U20 0-1: Tiozzo firma il vantaggio in avvio2' – Rete Juve: Tiozzo con il destro manda in rete il vantaggio bianconero. 1' pt – Cominciato il match tra Lazio e Juve. 12.46 - Le formazioni ufficiali del match: ... tuttojuve.com Primavera, Sulejmani la riprende al 90': Lazio-Juventus 2-2 x.com Primavera, Sulejmani la riprende al 90': Lazio-Juventus 2-2 facebook