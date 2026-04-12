Como con il rebus Jesus Rodriguez contro l’Inter | Fabregas non esclude sorprese ma…Ultimissime sulle scelte di formazione

Como si prepara ad affrontare l’Inter, con l’attenzione rivolta a Jesus Rodriguez, il giocatore che rappresenta ancora un’incognita per la partita. L’allenatore Fabregas non ha ancora comunicato ufficialmente la formazione, ma si ipotizza che possa decidere di inserire qualche sorpresa tra le scelte titolari. La squadra si sta allenando con concentrazione, in attesa di definire gli ultimi dettagli prima del fischio d’inizio.

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