Asili comunali genovesi nuove assunzioni I sindacati | Finalmente

I sindacati: "Le assunzioni riguarderanno insegnanti ed educatrici e copriranno il fabbisogno previsto per l'anno scolastico 2025-2026" Dopo il presidio unitario davanti a Palazzo Tursi, si è chiusa martedì, con un accordo politico, la vertenza che da tempo agitava il mondo dei servizi educativi e scolastici del Comune di Genova. A siglare l'intesa, comunicano i sindacati, il vicesindaco Alessandro Terrile e l'assessora Rita Bruzzone per l'amministrazione comunale, e i rappresentanti di Fp Cgil, Cisl Fp Liguria, Uil Fpl e Rsu per la parte sindacale. "Al centro della trattativa - spiegano - le croniche carenze di organico, i carichi di lavoro eccessivi e le disomogeneità organizzative che affliggono il sistema educativo 0-6 della città". "La misura più attesa riguarda la fine del ricorso al privato sociale per tappare i buchi di organico - proseguono i sindacati -. Il Comune si impegna ad avviare le assunzioni dalle graduatorie vigenti a partire dal 1° aprile, e a cessare l'utilizzo del terzo settore entro e non oltre il 10 aprile. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

