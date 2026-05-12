Certificazioni Fimi | dischi di platino per Cesare Cremonini e Lucio Corsi oro per Geolier e Ultimo

Nella prima settimana di maggio, le certificazioni Fimi hanno assegnato dischi di platino a diversi artisti, tra cui Cesare Cremonini e Lucio Corsi, mentre altri hanno ottenuto il riconoscimento dell’oro. Tra i protagonisti ci sono anche rapper italiani, che hanno visto crescere i loro successi con queste certificazioni ufficiali. La classifica si arricchisce di riconoscimenti per diverse produzioni discografiche di rilievo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Le Certificazioni Fimi nella prima settimana di maggio vedono una cascata di dischi di platino nella quale sono protagonisti i rapper della penisola insieme a Cesare Cremonini, Lucio Corsi ed Ultimo. Sono tre i dischi di platino per La Bellavita di Artie 5ive: pubblicato nel marzo 2025, il secondo lavoro in studio del rapper ha raggiunto la vetta della Top 100 Album nella settimana della sua release, rimanendovi per sette giorni, prima di cedere il testimone a Volevo Essere Un Duro di Lucio Corsi. Il quarto lavoro in studio del cantautore maremmano certificato platino è arrivato dopo due anni da La Gente Che Sogna e dopo il successo al...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: dischi di platino per Cesare Cremonini e Lucio Corsi, oro per Geolier e Ultimo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Certificazioni Fimi: dischi di platino per Olly e Samurai Jay, oro per Ernia e GeolierNelle Certificazioni Fimi stilate sui dati elaborati nella settimana numero 14 del 2026, continuano ad aumentare i dischi di platino per Tutta Vita... Certificazioni Fimi: otto dischi di platino per Geolier, “Ossessione” di Samurai Jay è disco d’oroCertificazioni Fimi: continua la pioggia di dischi di platino per Geolier, ed arriva anche il primo riconoscimento per uno dei brani del 76esimo... Argomenti più discussi: Certificazioni FIMI 2026, settimana 18: riconoscimenti per Shiva, Bresh, Elodie e Luchè; Certificazioni FIMI 19 - 2026: Cremonini terzo platino; Certificazioni FIMI 2026, settimana 19: riconoscimenti per Cesare Cremonini, Lucio Corsi e Ornella Vanoni; Certificazioni FIMI 18/2026: Shiva, Bresh, Elodie. Chi ha ottenuto le certificazioni FIMI nella settimana #18 2026? Tra i sanremesi, disco d'oro per Labirinto di Luchè. #Certificazioni #FIMI #CertificazioniFIMI #Labirinto #Luche x.com Amadeus da record con i suoi Sanremo: 90 brani certificati da FIMI e 14 milioni di copie venduteCon il disco d’oro di Ti muovi di Diodato, sono 90 i brani certificati nelle cinque conduzioni del Festival di Sanremo di Amadeus: 14 milioni di copie certificate in cinque anni. Leggi le notizie in ... fanpage.it