Certificazioni Fimi | otto dischi di platino per Geolier Ossessione di Samurai Jay è disco d’oro

Geolier ha ottenuto otto certificazioni di platino per i suoi album, mentre Samurai Jay ha visto il suo brano “Ossessione” ricevere un disco d’oro. La Fimi ha annunciato anche il primo riconoscimento ufficiale per uno dei brani presentati al 76esimo Festival di Sanremo. Questi sono i risultati delle certificazioni più recenti nel panorama musicale italiano.

Certificazioni Fimi: continua la pioggia di dischi di platino per Geolier, ed arriva anche il primo riconoscimento per uno dei brani del 76esimo Festival di Sanremo. Il Coraggio Dei Bambini di Geolier è otto volte disco di platino: il secondo lavoro in studio del rapper di Scampia è stato pubblicato nel 2023, quattro anni dopo l’esordio discografico con Emanuele. Anticipato dai singoli Chiagne (feat. Lazza ) e Money, contiene nella tracklist diciotto brani, che vedono tra gli ospiti Sfera Ebbasta, Paky, Guè e Shiva. Tre mesi dopo la release, è arrivata la riedizione digitale, Il Coraggio Dei Bambini – Atto II con sei nuovi brani, due dei quali hanno i feat di Giorgia ( L’Ultima Canzone) e Marracash ( Il Male Che Mi Fai ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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