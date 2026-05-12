Cerete aggiudicati i lavori della Variante | tempi ridotti di 7 mesi
È stata ufficialmente assegnata la gara per i lavori di realizzazione della Variante di Cerete lungo la Provinciale 53 Valle Borlezza. L’appalto è stato aggiudicato in via provvisoria e i lavori dovrebbero essere completati in un periodo di 7 mesi in meno rispetto ai piani iniziali. La decisione riguarda l’intervento di miglioramento della viabilità nella zona e il progetto prevede l’avvio delle operazioni a breve.
Bergamo. Aggiudicazione provvisoria per l’appalto della realizzazione della Variante di Cerete della Provinciale 53 Valle Borlezza. Nella seduta di gara convocata nella mattina di martedì 12 maggio, la stazione unica appaltante della Provincia ha aggiudicato i lavori alla Giudici Spa con sede a Rogno, in raggruppamento temporaneo con altre 6 imprese: Impresa Legrenzi Srl di Clusone, Civelli Costruzioni Srl di Gavorate (Varese), Frantoio Fondovalle Srl di Montese (Modena), Giuggia Costruzioni società a responsabilità limitata di Mondovì (Cuneo), Bonzi Spa di Castenedolo (Brescia) e Del Bono Spa di Passirano (Brescia). Al momento, comunica la Provincia, sono in corso le verifiche di anomalia dell’offerta necessarie per l’aggiudicazione definitiva.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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