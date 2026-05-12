Cerete aggiudicati i lavori della Variante | tempi ridotti di 7 mesi

È stata ufficialmente assegnata la gara per i lavori di realizzazione della Variante di Cerete lungo la Provinciale 53 Valle Borlezza. L’appalto è stato aggiudicato in via provvisoria e i lavori dovrebbero essere completati in un periodo di 7 mesi in meno rispetto ai piani iniziali. La decisione riguarda l’intervento di miglioramento della viabilità nella zona e il progetto prevede l’avvio delle operazioni a breve.

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