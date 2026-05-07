Collo d' oca di viale Le Corbusier aggiudicati i lavori per la realizzazione della rotonda

Quattro mesi di tempo, e in autunno sarà completato l’intervento di eliminazione del “collo d’oca” di viale Le Corbusier a Latina. Terminate le operazioni di abbattimento e sgombero delle macerie della casetta che sorgeva nel “collo d’oca”, il Comune di Latina ha ora aggiudicato i lavori per la.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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