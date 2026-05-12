Cerca la famiglia Bottacchiari | piano operativo tra boschi e maltempo

Le forze di ricerca stanno cercando una famiglia scomparsa tra i boschi, in un’area colpita da condizioni meteorologiche avverse. Sono state trovate due lettere nella casa del padre della famiglia, ma al momento non sono state rese note le loro contenuti. Le unità cinofile sono ancora impegnate nelle operazioni di ricerca, con le condizioni meteorologiche che complicano il lavoro.

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