C' era una volta Ennio Morricone - Alberto di Leone 4tet

Sabato 18 aprile alle 21, presso lo spazioleARTI si terrà il concerto del quartetto di Alberto Di Leone intitolato

A SPAZIOleARTI, un concerto per sognare.Sabato 18 aprile – h 21,00ALBERTO DI LEONE 4tet "C’ERA UNA VOLTA ENNIO MORRICONE"Alberto Di Leone, tromba e flicornoAntonio Laviero, pianoAntonello Losacco, contrabbasso e basso elettrico Cesare Pastanella, batteria e percussioni Un viaggio emozionante.🔗 Leggi su Baritoday.it

Empoli celebra il maestro Morricone, al teatro il momento il concerto “C’era una volta Ennio Morricone”Colonne sonore che hanno attraversato il cinema e il tempo, conquistando generazioni di ascoltatori in tutto il mondo.

“È Mio Padre – Morricone dirige Morricone”, l’omaggio a Ennio da parte dei suoi figliROMA – “È Mio Padre – Morricone dirige Morricone” è il progetto sinfonico dedicato all’eredità artistica di Ennio Morricone che prende vita sui...