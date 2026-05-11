Consiglio regionale accordo nel centrodestra sul capo dell’opposizione | tocca a Sangiuliano

Da anteprima24.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di incontri e confronti, il centrodestra campano ha trovato un accordo sul nome del capo dell’opposizione in consiglio regionale. La decisione è stata presa dopo una serie di telefonate e riunioni riservate tra i membri del fronte politico. La scelta è caduta su Sangiuliano, che assumerà il ruolo di rappresentante dell’opposizione nel prossimo mandato. La nomina è stata confermata ufficialmente nelle ultime ore.

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Dopo settimane di telefonate, incontri riservati e qualche fibrillazione interna, nel centrodestra campano arriva la fumata bianca. L’accordo sul nome che guiderà l’opposizione in Consiglio regionale c’è: toccherà al consigliere regionale Gennaro Sangiuliano. A sancire politicamente l’intesa è stato il coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, al termine di un incontro alla Farnesina con il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, riferimento campano di Fratelli d’Italia. Una dichiarazione che, di fatto, chiude il cerchio attorno alla scelta condivisa dalla coalizione. Il leader degli azzurri campani ha poi chiarito come la decisione rientri in un equilibrio politico più ampio all’interno della coalizione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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