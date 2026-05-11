Consiglio regionale accordo nel centrodestra sul capo dell’opposizione | tocca a Sangiuliano

Dopo settimane di incontri e confronti, il centrodestra campano ha trovato un accordo sul nome del capo dell’opposizione in consiglio regionale. La decisione è stata presa dopo una serie di telefonate e riunioni riservate tra i membri del fronte politico. La scelta è caduta su Sangiuliano, che assumerà il ruolo di rappresentante dell’opposizione nel prossimo mandato. La nomina è stata confermata ufficialmente nelle ultime ore.

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