Il centrodestra si trova ancora diviso sulla scelta del candidato per le prossime elezioni comunali di Milano. Da una parte, alcuni esponenti suggeriscono di puntare su un politico esperto, mentre altri preferiscono una figura nuova, più civica. La discussione riguarda principalmente quale strada possa portare a una vittoria, con le diverse forze che continuano a valutare le opzioni senza una decisione definitiva.

Politico e civico? È questo il dilemma shakespeariano su cui i partiti di centrodestra continuano ad arrovellarsi da mesi in vista delle elezioni comunali milanesi dell’anno prossimo. Alle volte quello tra Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati sembra un dialogo tra sordi. Se n’è avuto un esempio ieri durante e dopo l’intervento del leader di Noi Moderati Maurizio Lupi al convegno “Prospettive in bilico“ organizzato da Futuro Direzione Nord. Lupi, incalzato dalle domande di Fabio Massa, ha lasciato capire che il suo nome come candidato sindaco del centrodestra è in rialzo, forse basandosi sulla posizione netta in suo favore da...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centrodestra ancora diviso. Lupi: via libera a un politico. Lega: meglio un nome nuovo

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Centrodestra ancora diviso. Lupi: via libera a un politico. Lega: meglio un nome nuovoIl leader di Noi Moderati è pronto a candidarsi. Calenda: io non lo sostengo. Il lumbard Piscina: il nome di Maurizio non riesce a compattare la coalizione. ilgiorno.it