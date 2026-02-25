il comune mette subito mano al maxi park

Il Comune ha avviato i lavori di riparazione del pavimento del terzo piano del maxiparcheggio di Osimo, causati dalle forti piogge di quest'inverno. Le infiltrazioni e le rotture avevano reso necessario intervenire rapidamente per evitare ulteriori danni. Gli operai stanno rimuovendo le parti danneggiate e rinforzando la superficie. L’obiettivo è garantire la sicurezza degli utenti e ripristinare la piena funzionalità del parcheggio. I lavori si concluderanno nelle prossime settimane.

Sono iniziati gli attesi lavori di ripristino della pavimentazione del terzo piano del maxiparcheggio di Osimo che dopo le intense piogge di questo inverno aveva registrato diverse rotture e infiltrazioni. Lo stato della struttura di via Colombo infatti è stato al centro di diverse polemiche in questi giorni. "Mentre sindaco e Giunta si vantano per ogni lampadina cambiata ad un semaforo, il maxipark versa in condizioni inaccettabili – ha detto il consigliere di FdI Giorgio Magi -. Le immagini parlano da sole: muffa su pilastri e soffitti, infiltrazioni d’acqua che peggiorano in giornate di pioggia come questa, pozzanghere sul pavimento: il tutto a fronte di un aumento ingiustificato delle tariffe per la sosta breve. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

