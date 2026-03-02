L' invasione dei gruppi al Mandorlo in fiore | il Comune ricalcola i posti e mette mano al portafoglio

Il Comune ha rivisto i numeri relativi alla partecipazione dell’edizione 2026 del Mandorlo in fiore, in seguito all’aumento degli artisti confermati. A pochi giorni dall’avvio della manifestazione, si registra quindi un incremento rispetto alle previsioni iniziali, con conseguenti aggiustamenti nelle strutture e nelle risorse disponibili. La macchina organizzativa si prepara a gestire un afflusso più consistente di partecipanti e artisti rispetto alle stime precedenti.

La macchina del Mandorlo in fiore 2026 scalda i motori e, a pochi giorni dall'inizio, scopre di dover accogliere un piccolo esercito di artisti superiore alle aspettative iniziali. Gli uffici di Palazzo dei Giganti hanno dovuto rivedere velocemente le proiezioni per non farsi trovare impreparati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Mandorlo in Fiore, presentata alla Bit la 78esima edizione della festa: i gruppi e il programmaÈ stata presentata oggi, martedì 10 febbraio, alla Borsa internazionale del turismo di Milano, la 78esima edizione del Mandorlo in Fiore, la... Il Comune mette subito mano al maxi parkSono iniziati gli attesi lavori di ripristino della pavimentazione del terzo piano del maxiparcheggio di Osimo che dopo le intense piogge di questo...