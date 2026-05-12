Centria il bilancio 2025 sorride Registrati 7,9 milioni di utile netto

Centria, società di distribuzione gas del Gruppo Estra, ha approvato il bilancio 2025, chiuso con un utile netto di 7,9 milioni di euro, segnando un aumento del 19% rispetto all’anno precedente. Il risultato positivo evidenzia un miglioramento rispetto ai dati dell’esercizio precedente. La società ha comunicato i numeri ufficiali durante una riunione degli amministratori, senza fornire dettagli sui singoli aspetti finanziari.

Centria, società di distribuzione gas del Gruppo Estra, ha approvato il bilancio d’esercizio 2025 che si chiude con un utile netto di 7,9 milioni di euro (+19% rispetto all’esercizio precedente). Nel 2025 Centria ha generato ricavi complessivi per 129,1 milioni di euro, + 11,8% rispetto al 2024, con un Ebitda di 44,7 milioni di euro (+18,5%) e un Ebit di 17,5 milioni di euro (+17,4%). In leggera crescita anche il Roi a 3,69% rispetto al dato di 3,24% del precedente esercizio. La società ha effettuato investimenti per 44,9 milioni di euro (43,6 milioni nel 2024), concentrati sulla distribuzione (81%) con un contributo degli interventi sulla misura (11%) e sull’informatica (8%).🔗 Leggi su Lanazione.it

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