Roberto Fico M5S | Sono contrario all'uso delle basi Usa in Italia l'attacco all'Iran è illegale

Roberto Fico, presidente della Regione Campania, ha espresso il suo contrario all’uso delle basi statunitensi in Italia, definendo l’attacco all’Iran illegale. Ha inoltre manifestato preoccupazione per le decisioni del Board of Peace. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensione internazionale, evidenziando la sua posizione sui temi della sicurezza e della legittimità degli interventi militari.

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico: "Preoccupatissimo anche per il Board of Peace lanciato da Trump, scavalca l'Onu". "Sono contrario all'utilizzo delle basi, sono estremamente convinto che l'attacco all'Iran, nonostante siamo contrari al..." Dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il ministro degli Esteri ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina. Campania, Bilancio. Auriemma (M5S): Sull'ambiente investimenti concreti per risanare il territorio e garantire futuro alle comunità. La Giunta regionale guidata da Roberto Fico ha approvato un Bilancio di previsione 2026-2028 che segna un cambio di passo importante. M5s, Fico: troppi personalismi sono l'anticamera della fine. Eccessi di personalismo e di egocentrismo non servono a nessuno. Roberto Fico Governatore della Regione Campania: Dopo l'approvazione in Giunta, ho illustrato il bilancio di previsione 2026/2028 in Commissione Bilancio del Consiglio regionale.