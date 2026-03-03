Anelli Ordini medici scrive a Fnopi | Rispetto e stima per infermieri

Il presidente della Federazione degli Ordini dei medici ha scritto una lettera alla presidente della Federazione degli infermieri, in cui esprime rispetto e stima per la professione infermieristica. La missiva, pubblicata dall’agenzia di stampa, mira a chiarire alcuni aspetti e a rafforzare la comunicazione tra le due organizzazioni professionali. La lettera rappresenta un gesto ufficiale di attenzione tra le due sigle.

(Adnkronos) – Una lettera di chiarimento dal presidente della Federazione degli Ordini medici (Fnomceo), Filippo Anelli, alla presidente della Federazione degli Ordini degli infermieri (Fnopi) Barbara Mangiacavalli, per ribadire "la stima e il rispetto" per la professione infermieristica. Ad alzare la tensione era stata un'intervista rilasciata alla 'Stampa', in cui Anelli commentava la catena di errori che sembra emergere dalle indagini sulla vicenda del piccolo Domenico, il bimbo al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. Il presidente Fnomceo in un passaggio tornava, fra le altre cose, sulla "tendenza sempre più diffusa del passaggio di competenze dai medici agli infermieri che rischia di far abbassare la qualità dell'assistenza".