Cento anni e 70 di professione | Perugia celebra l' avvocato Giovambattista Calvieri decano del foro

Fondatore dello studio legale Calvieri nel 1963 e iscritto in Cassazione dal 1977, oggi l'omaggio dell'Ordine degli avvocati. La dinastia forense continua con figli e nipoti Cento anni, settanta dei quali passati con la toga da avvocato addosso. L’avvocatura perugina festeggia i cento anni del collega Giovambattista Calvieri (appuntamento alle ore 12 presso la sede dell’Ordine in piazza IV Novembre). È stato premiato nel 2013 dall’Ordine degli avvocati di Perugia con il conferimento della “Toga d’Oro” per i 50 anni di attività professionale. È il decano del foro perugino. Lo studio legale da lui fondato è retto adesso dai figli Carlo, Maria Novella e Gianluca, e dai nipoti Gabriele e Giacomo. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Addio all'avvocato Gerardo Brasile, decano del foro lancianeseIl mondo dell’avvocatura di Lanciano piange la scomparsa di Gerardo Brasile, decano del foro locale.

Avellino celebra i cento anni del Signor Manfredo FerraraAvellino celebra i cento anni del Signor Manfredo Ferrara.

Argomenti discussi: Cent'anni di Ducati, il Ceo Domenicali: Festeggiamo con una moto esclusiva e con un nuovo programma di personalizzazione; San Giuseppe Allamano a cento anni dalla morte; Cento anni di riflessi. A Parma gli Impressionisti, da Monet a Bonnard; Germania: commissione pensioni discuterà del pensionamento a 70 anni.

Centocelle e i cento fiori. Sovversione sociale e lotta armata nell’Italia degli anni ’70. La prefazione di Centocellaros, il libro scritto da Luigi Rosati con VasapolloCome abbiamo scritto ieri mattina, ci ha lasciato fisicamente Luigi Rosati: compagno, collaboratore prezioso di FarodiRoma sulle questioni internazionali – in particolare Africa e Asia – e, prima anco ... farodiroma.it