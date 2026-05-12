Cento anni di storie e volti Il documentario di Forconi

A Barberino, un documento riporta i volti e le vicende di una comunità nel corso di un secolo. Tra le pagine ingiallite di fotografie conservate nei cassetti, si trovano migliaia di frammenti che raccontano storie di persone e momenti passati. Questi scatti, restituiti alla luce, rappresentano un patrimonio visivo di ricordi condivisi e di esperienze che attraversano i decenni.

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A Barberino la memoria ha il nome e il cognome di una comunità. Migliaia di frammenti di carta fotografica spesso ingiallita da tempo, salvati dall’oblio dei cassetti, tornano a parlare a una comunità intera. Un ricordo che ha preso forma in questi giorni tra le mura di Palazzo Pellegrini, nel cuore del borgo medievale di Barberino, dove la mostra "Con nome e cognome. Un secolo di famiglie toscane della Val di Pesa e della Val d’Elsa" ha aperto i battenti, per svelare l’anima profonda di un territorio. Al centro di questo miracolo documentario c’è Mario Forconi che da quarant’anni rincorre la memoria con la discrezione di chi sa entrare in punta di piedi nelle vite altrui.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cento anni di storie e volti. Il documentario di Forconi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Centro Perez, 25 anni di storie: in anteprima il documentario con Blow-up AcademyCi sono traguardi che non si misurano solo nel tempo, ma nelle storie che hanno contribuito a costruire. Leggi anche: Fusignano, il documentario ’Ragazze per sempre, Storie di donne nella resistenza ravennate’ Argomenti più discussi: Cento anni di storie e volti. Il documentario di Forconi; Golf Villa d’Este, cento anni di emozioni, ricordi, sport e visione internazionale; 100 anni di Grazia; Speciale 100 anni. Il regno dei cento si sta rivelando essere una delle storie PF più piacevoli che abbia letto da un'eternità reddit #gentilezza Appuntamento settimanale con la nostra storia gentile! Cento le trovate nel nostro Annuario delle storie gentili 2025 sulla piattaforma @AmazonKindle a soli 10€ ! #5maggio x.com Cento anni di storie e volti. Il documentario di Forconi’Con nome e cognome’ porta in mostra migliaia di famiglie della Val d’Elsa Ringrazio tutte le persone della mia comunità per avermi affidato i loro ricordi . lanazione.it