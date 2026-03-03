Fusignano il documentario ’Ragazze per sempre Storie di donne nella resistenza ravennate’

Questa sera alle 20.45 a Fusignano, nell’auditorium Arcangelo Corelli di vicolo Belletti 2, si terrà la proiezione del documentario ’Ragazze per sempre - Storie di donne nella resistenza ravennate’. Il film è stato scritto e diretto da Giuseppe Masetti e vede come voce narrante Elena Bucci. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in un contesto culturale locale.

Questa sera alle 20.45 l’auditorium Arcangelo Corelli di Fusignano, in vicolo Belletti 2, ospita la proiezione di ’Ragazze per sempre - Storie di donne nella resistenza ravennate’, un documentario scritto e diretto da Giuseppe Masetti, con la voce narrante di Elena Bucci. Il film restituisce voce e memoria alle donne che presero parte alla resistenza nel ravennate: figure coraggiose e tenaci che, tra il 1943 e il 1945, contribuirono alla lotta di liberazione. Non solo staffette o figure di supporto, ma protagoniste capaci - come scriveva il giornalista Guido Nozzoli - "di fronteggiare un soldato nazista armata di coltello pur di riavere una bicicletta, o di rinunciare al proprio letto per offrirlo a un partigiano sconosciuto, nascondendo ogni segno di paura mentre i figli uscivano a combattere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fusignano, il documentario ’Ragazze per sempre, Storie di donne nella resistenza ravennate’ Leggi anche: Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza: maggioranza di donne nei laboratori STEM Cuore e storie di resistenza quotidiana: cosa ho visto nella mensa del CarmineSono andato alla Mensa del Carmine di Napoli nei giorni delle feste, quando la città rallenta, le serrande si abbassano e le famiglie si chiudono... Una selezione di notizie su Storie di Temi più discussi: Fusignano, il documentario ’Ragazze per sempre, Storie di donne nella resistenza ravennate’; All’Auditorium Corelli il documentario Ragazze per sempre sulle donne della Resistenza ravennate; 8 marzo, eventi e iniziative nel lughese: un mese dedicato alle donne; Il cuoco dello zar in biblioteca. Fusignano: in auditorium la proiezione del documentario «Ragazze per sempre», storie di donne nella resistenzaMartedì 3 marzo alle 20.45 l’auditorium Arcangelo Corelli di Fusignano, in vicolo Belletti 2, ospita la proiezione di Ragazze per sempre – Storie di donne nella resistenza ravennate, un documentario ... ravenna24ore.it Fusignano. All’Auditorium Corelli il documentario Ragazze per sempre sulle donne della Resistenza ravennateMartedì 3 marzo l’Auditorium Arcangelo Corelli ospita la proiezione di Ragazze per sempre - Storie di donne nella resistenza ravennate ... ravennanotizie.it Al Multisala Impero di Varese spettacolo per bambini con “Le storie fantastiche del Signor Rockteller”. - facebook.com facebook Rivedi su #Play2000 l'ultima puntata di "Storie d'Italia", il magazine del @tg2000it Fra le storie: A Kiev, da quattro anni sotto assedio, volontari italiani restano accanto a chi resiste ogni giorno. Un presidio di cura e di calore. Il Policlinico di Milano apre le p x.com