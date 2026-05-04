Centro Perez 25 anni di storie | in anteprima il documentario con Blow-up Academy

Il Centro Perez celebra 25 anni di attività e, per l'occasione, è stato presentato un documentario realizzato in collaborazione con Blow-up Academy. Il film ripercorre le tappe più significative di questa lunga storia, evidenziando le iniziative e i progetti portati avanti nel corso degli anni. La proiezione ha coinvolto un pubblico interessato e si inserisce in una serie di eventi dedicati a questa ricorrenza.

Ci sono traguardi che non si misurano solo nel tempo, ma nelle storie che hanno contribuito a costruire. Il Centro Perez celebra il suo 25esimo anniversario con un evento in programma giovedì 7 alle 17.30 alla Città del Ragazzo (viale Don Giovanni Calabria 13), aperto alla cittadinanza, alle.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate La Blow-up Academy al festival di BerlinoUna delegazione di dieci studenti della Blow-up Academy di Ferrara ha partecipato alla 76ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di... Leggi anche: Dalla Blow-up Academy di Ferrara alla Berlinale: 10 allievi volano al Festival internazionale