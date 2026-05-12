Martedì 12 maggio 2026 alle 19:00 si gioca la sfida tra Celta Vigo e Levante allo stadio Balaidos. Le formazioni ufficiali sono state rese note e le quote degli operatori indicano una possibile partita con almeno tre gol segnati. Il Celta Vigo, attualmente sesto in classifica, punta a mantenere la posizione e potrebbe qualificarsi di nuovo per l’Europa League.

Il Celta Vigo si sta consolidando come una delle più belle realtà degli ultimi di calcio spagnolo: i galiziani sono sesti in classifica e sembrano avviati verso un’altra partecipazione all’Europa League, come quest’anno. Nel turno infrasettimanale di martedì affronteranno il Levante, che continua a credere nella folle impresa della salvezza: i Granotas hanno alimentato la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Celta Vigo-Levante (martedì 12 maggio 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno tre gol sono probabili a Balaidos

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