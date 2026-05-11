Martedì 12 maggio 2026 alle ore 19:00 si giocherà la sfida tra Celta Vigo e Levante, due squadre del campionato spagnolo. Il Celta Vigo si trova in sesta posizione in classifica e punta a qualificarsi nuovamente per l’Europa League, mantenendo un buon andamento di stagione. I Granotas, invece, sono determinati a conquistare punti importanti in questa partita. Sono disponibili le formazioni, le quote e i pronostici relativi alla sfida.

Il Celta Vigo si sta consolidando come una delle più belle realtà degli ultimi di calcio spagnolo: i galiziani sono sesti in classifica e sembrano avviati verso un’altra partecipazione all’Europa League, come quest’anno. Nel turno infrasettimanale di martedì affronteranno il Levante, che continua a credere nella folle impresa della salvezza: i Granotas hanno alimentato la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Celta Vigo-Levante (martedì 12 maggio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. I Granotas credono nell’impresa

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