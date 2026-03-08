Alpinisti morti sul Gran Sasso chiesta l’archiviazione dell’inchiesta

La Procura di Teramo ha richiesto l’archiviazione dell’indagine sulla morte di due alpinisti, Cristian Gualdi e Luca Perazzini, deceduti sul Gran Sasso nel dicembre 2024. I due amici di Santarcangelo erano coinvolti in un incidente durante un’escursione in montagna. L’inchiesta riguarda le circostanze della tragedia e si è conclusa con la richiesta di archiviazione.

La Procura di Teramo ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta sulla morte degli alpinisti Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due amici di Santarcangelo deceduti sul Gran Sasso nel dicembre 2024. Secondo i magistrati, i soccorsi furono corretti e non ci sarebbero state omissioni. I familiari delle vittime hanno però annunciato opposizione. Come riposta l'Ansa sono state rese note le motivazioni con cui la Procura di Teramo ha chiesto l’archiviazione. Nelle carte firmate dal pubblico ministero Laura Colica si sottolinea che le operazioni di soccorso sarebbero state condotte correttamente e che non vi sarebbero state omissioni. Le condizioni meteo, infatti, risultavano già proibitive prima della richiesta di aiuto arrivata alle 14,56 del 22 dicembre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

