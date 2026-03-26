Chiesta l' archiviazione per Vildoza e la moglie per l' aggressione all' operatrice del 118

La procura ha richiesto l’archiviazione dell’indagine nei confronti di Luca Vildoza, giocatore della Virtus Bologna, e della moglie Milika Tasic, coinvolti nell’accertamento di un’aggressione a un’operatrice del 118 avvenuta a Bologna lo scorso ottobre. La decisione riguarda le accuse di aggressione nei confronti della sanitari, che aveva assistito un paziente in precedenza.

La procura di Bologna punta a chiudere l’indagine sul playmaker della Virtus e Milika Tasic. La difesa: "Totale estraneità ai fatti" Svolta nel caso dell’aggressione a un’operatrice sanitaria avvenuta a Bologna lo scorso ottobre: la procura ha chiesto l’archiviazione dell’indagine nei confronti di Luca Vildoza, playmaker della Virtus Bologna, e della moglie Milika Tasic. La richiesta arriva dalla pm Federica Messina, che ha ritenuto di non proseguire con l’azione penale nei confronti dei due coniugi, inizialmente accusati di lesioni dopo una lite con il personale di un’ambulanza della Croce Rossa. L’episodio risale alla sera del 15 ottobre scorso, quando, al termine di una partita della Virtus, sui viali di circonvallazione sarebbe scoppiato un acceso diverbio tra i due e l’equipaggio sanitario intervenuto nella zona. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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