A Teatrosophia si tiene un monologo teatrale intitolato Opera Pia, scritto da Gianfranco Vergoni e portato in scena da Loredana Piedimonte. Lo spettacolo si concentra sulle solitudini e sulle esperienze individuali, offrendo uno sguardo diretto sulla condizione umana attraverso una narrazione intensa. La rappresentazione si svolge in un contesto che invita il pubblico a riflettere sui temi della solitudine e delle emozioni profonde.

Cosa: Il monologo teatrale Opera Pia, scritto da Gianfranco Vergoni e interpretato da Loredana Piedimonte, che indaga le solitudini umane. Dove e Quando: Presso Teatrosophia a Roma, in scena dal 7 al 10 maggio 2026. Perché: Per vivere una riflessione profonda sull’incontro tra l’Occidente disilluso e i drammi delle migrazioni, esplorando le ataviche paure e i desideri più reconditi. Il fervente panorama teatrale della Capitale si prepara ad accogliere un nuovo, imperdibile appuntamento all’insegna dell’introspezione e dell’attualità. Sul palcoscenico di Teatrosophia arriva un’attrice straordinaria, capace di interpretare qualsiasi ruolo, dal più brillante al più drammatico, con una intensità e una maestria inconfutabili e inconfondibili.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Opera Pia: l’incontro tra mondi a Teatrosophia

OPERA PIA

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