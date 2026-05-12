CECAS Minicozzi è il nuovo presidente | Nuova stagione nel segno della continuità

CECAs ha annunciato la nomina del nuovo presidente, Minicozzi, che ha assunto ufficialmente il ruolo. In una dichiarazione, ha sottolineato che si tratta di un momento di continuità per la cooperativa, con l’obiettivo di proseguire nelle iniziative già avviate. La cooperativa, da sempre attiva nel settore agricolo e agroalimentare, si appresta a affrontare questa fase con entusiasmo e senso di responsabilità.

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Tempo di lettura: 2 minuti Con senso di responsabilità e grande entusiasmo, si apre una nuova fase per CECAS, storica realtà cooperativa da sempre punto di riferimento per il mondo agricolo e agroalimentare del territorio. Il nuovo percorso sarà caratterizzato da una riorganizzazione della struttura nel segno della continuità, con l’obiettivo di consolidare quanto costruito negli anni e affrontare con visione e concretezza le nuove sfide del settore agricolo. Un sentito ringraziamento va al Consiglio Direttivo uscente, guidato dal presidente Gennarino Masiello, e a tutte le persone che negli anni hanno lavorato con impegno, sacrificio e responsabilità per portare CECAS ai risultati raggiunti oggi.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - CECAS, Minicozzi è il nuovo presidente: “Nuova stagione nel segno della continuità” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Circolo Nautico raddoppia. Nomine nel segno della continuitàL’assemblea annuale del Circolo Nautico Volano, che ha la sede principale presso la Darsena di Codigoro, ha visto la riconferma di tutto il... Leggi anche: "Scegliamo Carnevali nel segno della continuità"