Scegliamo Carnevali nel segno della continuità

Daniele Carnevali si presenta nuovamente come candidato, sostenuto da un ampio consenso che coinvolge il centrosinistra e diverse forze civiche e riformiste. La sua candidatura si inserisce in un percorso di continuità, con l’obiettivo di mantenere un rapporto stabile con le varie anime politiche che lo hanno supportato. La scelta è stata annunciata ufficialmente, lasciando intendere un impegno a proseguire sulla stessa linea.

Daniele Carnevali prova la riconferma. La sua candidatura che raccoglie un consenso trasversale, unendo il centrosinistra tradizionale a forti spinte civiche e riformiste. Il sostegno a Carnevali arriva da Fabriano dove la sindaca Daniela Ghergo sottolinea: "Abbiamo bisogno di certezza e continuità. La conferma di Carnevali rappresenta una garanzia di stabilità e affidabilità. In questi anni, pur nelle difficoltà che l'istituzione Provincia continua a vivere, il dialogo e la collaborazione tra Amministrazioni pubbliche non è mai mancato, insieme all'attenzione nei confronti delle problematiche, in primo luogo occupazionali, che le aree interne hanno vissuto.