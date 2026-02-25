Il Circolo Nautico raddoppia Nomine nel segno della continuità

Il Circolo Nautico Volano ha rinnovato il consiglio direttivo, confermando la continuità, perché la maggioranza dei soci ha apprezzato il lavoro svolto negli ultimi anni. Durante l’assemblea, sono state confermate tutte le nomine precedenti, rafforzando la linea di attenzione alle persone meno fortunate e alla promozione della vela. La decisione riflette la soddisfazione degli iscritti e il desiderio di mantenere stabile la gestione. La discussione si è concentrata anche sui prossimi progetti in programma.

L’assemblea annuale del Circolo Nautico Volano, che ha la sede principale presso la Darsena di Codigoro, ha visto la riconferma di tutto il precedente consiglio, a dimostrazione di come la linea dell’inclusione, dell’attenzione alle persone meno fortunate sempre nel segno del divulgare il piacere di solcare il mare, sia stata premiata da tutti i soci. Il nuovo consiglio, eletto nell’appuntamento centrale per la vita associativa che ha visto l’approvazione del bilancio consuntivo dello scorso anno e del preventivo di questo, nonché la presentazione dei progetti e degli investimenti futuri, ha visto la riconferma del presidente Stefano Totti per i prossimi quattro anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il futuro della Fiorentina. Nel segno della continuità. Il ruolo chiave di CatherineIl futuro della Fiorentina si configura nel segno della continuità, con un ruolo centrale di Catherine. Organismo di partenariato. Nel segno della continuitàIl presidente Bruno Pisano ha approvato la costituzione dell’Organismo di Partenariato della risorsa Mare, confermando la continuità delle iniziative nel settore.