C’è un luogo sul Lungarno dove gli archivi raccontano due secoli di storie inglesi
Sul Lungarno di Firenze si trova un luogo in cui gli archivi conservano oltre due secoli di storie inglesi, offrendo uno sguardo su vite e avvenimenti che si sono svolti oltre il confine italiano. Questi archivi non sono solo raccolte di documenti, ma raccontano anche le vicende di una comunità straniera radicata in città, con testimonianze che attraversano generazioni e periodi diversi. Sono spazi che svelano un passato intrecciato con la storia locale e internazionale.
A Firenze esistono archivi che non custodiscono soltanto documenti, ma vere vite parallele della città. Memorie rimaste ai margini dei grandi racconti ufficiali: lettere private, diari di viaggio, fotografie, appunti, confessioni, carteggi diplomatici. Frammenti di un mondo cosmopolita che per.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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